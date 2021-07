Ny Cavendish-siger i Tour de France

sport

Strekket inn mot målområdet i Châteauroux er over éin kilometer langt, og det var dermed timing som skulle bli utslagsgivande.

Der var Cavendish sterkast til slutt og stakk dermed av med ein ny etappesiger berre to dagar etter at han triumferte for første gong på fem år.

Den sjette etappen av Tour de France var igjen ei god moglegheit for spurtarane. På etappen tysdag enda ringreven Cavendish opp med sigeren, og det var venta at han kom til å vere i sigerskampen torsdag òg.

Cavendish har tidlegare vunne etappar i torsdagens målby i 2008 og 2011.

Greg Van Avermaet og Roger Kluge sat i eit tomannsbrot undervegs, og dei hadde rett under to minutt ned til hovudfeltet med 60 kilometer igjen. Det var likevel inga moglegheit for brotsiger, sjølv om dei heldt ut lenge. Van Avermaet gjorde det meste av jobben for dei to i fronten, og dei vart til slutt henta av hovudfeltet med rett under tre kilometer igjen.

(©NPK)