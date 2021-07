Hegerberg med klar beskjed: – Eg vil ta tilbake trona

sport

– Det har teke utruleg lang tid, men eg er på riktig veg og har funne ei løysing på det. Eg siktar meg inn mot ny sesong. No har eg halde ut så lenge, så no skal eg klare å halde ut den siste vesle delen som står att før eg er klar igjen, seier Hegerberg til TV 2 medan ho er i Noreg.

– Det har kokt i eitt år no. Eitt og eit halvt. Eg vil ikkje komme tilbake berre for å spele. Eg kjem tilbake med ambisjon om å ta tilbake trona mi i fotballverda. Då blir det kravd veldig mykje hardt arbeid, smart arbeid, tid, og eit offensivt hovud.

Ho rauk korsbandet i kneet i januar 2020. I august same år vart ho operert for trøyttleiksbrot i leggen. Og i april i år kom nyheita om at ho ikkje skulle spele fleire kampar sist sesong. Det har vore ein mental kamp.

– Eg har vore ganske djupt. På botn. Og når ein har kjent på det, trur eg det er mogleg å utrette store ting når du får kroppen på plass og veit kva du har gått gjennom. Då lærer du å setje pris på dei små tinga i livet og i fotballen, seier ho til VG.

(©NPK)