Chris Paul bar Phoenix Suns til NBA-finale

sport

Etter 16 sesongar for fem ulike klubbar og 123 sluttspelkampar er 36-åringen omsider finaleklar. Han var strålande då Clippers vart slått 130–103 på bortebane i sjette semifinalekamp, med 41 poeng (31 av dei i siste halvdel), åtte målgivande pasningar, fire returar, tre ballerobringar og null balltap.

Med 4–2 samanlagt er Suns finaleklar for første gong på 28 år.

– Finale! Det lyder godt, fordømt godt. Det har vore hardt arbeid å komme hit, veldig mykje arbeid. No er det mange sterke kjensler, sa han etterpå.

Den etterlengta sigeren kom mot ein av hans tidlegare klubbar. Han har òg spelt for New Orleans Hornets, Houston Rockets og Oklahoma City Thunder i ein sterk karriere, men det var i første sesong med Suns at han gjekk heile vegen.

Suns er første klubb i NBA-historia som tek seg til NBA-finale etter å ha gått glipp av sluttspel dei ti tidlegare sesongane.

Motstandar i finalen blir Atlanta Hawks eller Milwaukee Bucks. Det står 2–2 i semifinalen deira.

(©NPK)