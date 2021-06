Warholm gleder seg over kanontida til rivalen: – Elskar å sjå det!

sport

Warholms personlege rekord, som også er europarekord, er 46,87. Det var tidenes nest raskaste tid på distansen inntil førre helg.

Då sprang amerikanske Rai Benjamin på tida 46,83, berre fem hundredelar bak verdsrekorden, under OL-uttaket til amerikanarane i Eugene.

Warholm smilte då han vart spurd om løpet til Benjamin på pressemøtet på onsdag i forkant av Bislett Games.

– Vi elskar å sjå det! Eg får nesten gåsehud av å snakke om det, for dette er kvifor eg er med på dette her. Ein treng å ha desse duellane. Vi treng at dei beste konkurrerer mot kvarandre og pusher kvarandre mot mållinja, sa han.

Stor interesse

Både Warholm og Benjamin har vore nær ved å ta verdsrekorden til Kevin Young det siste året. Det skaper interesse og blest rundt øvinga, spesielt òg sidan verdsrekorden til kvinnene på distansen vart knust under OL-uttaket til amerikanarane førre helg.

Då sprang Sydney McLaughlin inn til tida 51,90, som første kvinne under 52 sekund på 400 meter hekk. Ho duellerer med den tidlegare rekordhaldaren Dalilah Muhammad, som sette den førre rekorden på 52,16 då ho tok VM-gull i Doha i 2019.

Både Benjamin og McLaughlin fekk mykje omtale etter den sterke innsatsen under OL-uttaket i Eugene. Det fekk Warholm òg med seg, sjølv om han ikkje fekk så sjølve løpa.

– Eg sov, lo Warholm og heldt fram:

– Men eg har Twitter og andre sosiale medium og fekk det med meg. Det som utgjer den kulaste øvinga er kor høgt nivået er. No for tida er det 400 meter hekk, og det er lenge sidan.

Tilskodarane tilbake

I tillegg til å gle seg over at han får sterkare og sterkare konkurranse, gler nordmannen seg stort til å sesongåpne på heimebane føre 5000 tilskodarar.

400 meter hekk er siste øving på programmet under Bislett Games, der Warholm er det store trekkplasteret.

– Eg har venta på dette i lang tid, som alle andre. Det er veldig spesielt å kunne gjere det i Noreg òg. Det har alltid vore spesielt å springe på Bislett Games og spesielt no føre fans, familie og venner, sa Warholm.

Benjamin er ikkje med under Bislett Games, men skal springe mot Warholm på Diamond League-stemnet i Monaco 9. juli. Det blir ein god peikepinn før dei skal springe om OL-gull i Tokyo i sommar.

(©NPK)