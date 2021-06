Verdsmeisteren på 400 meter utestengd i to år

sport

Den nigerianskfødde 23-åringen vart i juni i fjor suspendert etter fire brot på meldeplikta, og tre av dei fann stad i perioden mars 2019 til januar 2020.

Integritetseininga til friidretten (AIU) frikjende henne i oktober i fjor med den grunngivinga at det ikkje var bevist at ho kunne klandrast for eitt av brota på meldeplikta, og dermed fanst det ikkje tre brot innan ein 12-månadersperiode, slik det må for å utløyse straff.

Det internasjonale friidrettsforbundet (WA) anka saka inn for CAS, som no har teke anken til følgje og stengt henne ute i to år.

Naser vart overraskande verdsmeister på 400 meter i Doha i 2019.

