Tysk EM-stjerne om eigen bom: – Det gjer frykteleg vondt

sport

Det var i det 82. minuttet av Tysklands 0-2-tap at ein stygg feilpasning frå Englands målskårar Raheem Sterling enda opp hos Chelsea-spelar Kai Havertz. Han kunne trille Thomas Müller åleine med Jordan Pickford i England-målet.

Den elles så sikre tyskaren sende ballen ein halvmeter til side for mål. Skåring ville gitt 1–1 for tyskarane. I staden punkterte England kampen like etter.

– Å få den store moglegheita, for så la ho gå til spille det gjer rett og slett frykteleg vondt, skreiv Müller på Instagram-profilen sin onsdag.

Hadde Bayern-stjerna omsett sjansen i mål ville han ha kunna juble for den 40. landslagsskåringa si på 107 kampar. Müller avslutta i staden sin tredje strake EM-turnering utan nettkjenning.

