Ny smell for RBK: Per Ciljan Skjelbred ute i åtte til ti veker

Det er ein ny smell for Rosenborg. Frå før er ein annan heimvendt helt, Markus Henriksen, ute i opp mot 16 veker.

Skjelbred vart skadd i tapet mot Lillestrøm, som var Rosenborgs tredje strake serietap, og no er dommen klar, melder RBK på eigne nettsider.

– Eg er sjølvsagd veldig lei meg. Det er alltid tungt å bli skadd, men nesten endå verre når laget slit på banen. Eg skal gjere alt eg kan for å vere tilbake så raskt som mogleg, seier Skjelbred.

– Per har fått ein skade i overgangen mellom ein muskel og ei sene i leggen. Undersøkingar viser at skaden er såpass alvorleg at han må trene alternativt i åtte til ti veker. Operasjon er ikkje aktuelt, seier RBK-lege Reidar Due.

Skjelbreds skade kjem på eit dårleg tidspunkt for eit Rosenborg-lag som slit i sportsleg motgang. Trønderklubben ligg på sjetteplass på eliteserietabellen, ni poeng bak leiande Bodø/Glimt.

Seinare onsdag er Haugesund motstandar på heimebane.

