Ny TV-avtale for Meisterligaen til kvinnene i fotball – alle kampane kan sjåast gratis på nett

For første gong blir det innført gruppespel i Meisterligaen for kvinner, og det er frå og med gruppespelet at alle kampane skal gjerast tilgjengeleg på DAZNs YouTube-kanal. Til saman blir det 61 kampar, inkludert finalen.

Vålerenga og Rosenborg blir norske deltakarar i turneringa, men dei må først gjennom kvalifisering om dei skal komme seg til det lukrative gruppespelet. Det kjem til å omfatte 16 lag.

Berre tittelforsvarar Barcelona (med Caroline Graham Hansen), Paris Saint-Germain, Bayern München og Chelsea (med Guro Reiten og Maren Mjelde) er direkte klare for gruppespelet.

Dei første åra av TV-avtalen blir kampane sende både på DAZNs plattform og på YouTube. Dei to neste sesongane, i 2023–24 og 2024-25, blir viste alle kampar på DAZN og 19 av dei gratis på YouTube.

DAZN har fått verdsomspennande rettar, med unntak for Midtausten, Nord-Afrika og Kina.

