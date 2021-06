Bislett-sjefen ønskjer seg stadionrekord av stavstjernene

sport

Ved sida av verdsrekordhaldar Duplantis er òg franske Renaud Lavillenie og amerikanske Sam Kendricks på plass i Oslo. Dei får mellom anna konkurranse av Noregs beste stavhoppar Sondre Guttormsen.

Stadionrekorden tilhøyrer tyske Tim Lobinger og stammar frå 1999. Den lyder på 6,00.

– Han hoppa heilt tilbake då eg var aktiv. Hopper nokon 6,01, blir eg veldig fornøgd i morgon, sa stemnesjef Hoen då han heldt pressetreff med stavhopparane onsdag ettermiddag.

Moglegheitene for at Bislett-sjefen får ønsket oppfylt, bør absolutt vere til stades. Den største stjerna til feltet, Mondo Duplantis, er i kjempeform. Så seint som for ei veke sidan hoppa han seks meter under uhyre vriane forhold i eit stemne i Karlstad.

Spesiell konkurranse

Konkurransen på torsdag blir ganske annleis enn den som utvikla seg på Bislett for eitt år sidan. Då var òg Duplantis på plass, medan Renaud Lavillenie av koronaomsyn konkurrerte mot svensken ved å hoppe heime i sin eigen hage i Frankrike.

Lavillenie gjorde unna konkurransen sin fleire dagar i forkant, men resultatet vart halde hemmeleg.

– Det var ei ganske vill oppleving. Eg trur eg tok opp konkurransen to eller tre dagar på førehand. Så måtte eg berre vente på dei andres resultata, særleg Mondeos, sa franskmannen onsdag.

– Det var hysterisk. Det å vite at han allereie hadde sendt inn resultatet sitt, er ei oppleving vi kanskje aldri får igjen. Eg veit ikkje om eg vil ha det igjen heller, men det er var artig, sa Duplantis om den spesielle konkurransen.

Spent Guttormsen

Sondre Guttormsen gleder seg til å måle krefter med verdas beste på heimebane torsdag.

– Det er spennande. Det er godt å prøve seg mot dei igjen. Eg har ikkje sett dei på ei stund, sa han.

Guttormsen forbetra tidlegare denne sesongen den personlege rekorden sin til 5.81.

(©NPK)