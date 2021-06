Tysk minister oppmodar den britiske regjeringa til å redusere tilskodartalet på Wembley

sport

Oppmodinga frå den tyske ministeren kjem få timar før kampen mellom Tyskland og England på Wembley tysdag. Han er bekymra for smittespreiing, spesielt av den smittsame deltavarianten av koronaviruset, som har byrja å spreie seg i Storbritannia.

– Eg synest det er uansvarleg at titusenvis av tilskodarar samlast såg nær kvarandre i land der den veldig smittsame deltavarianten blir spreidd seg, seier Seehofer til den tyske avisa Augsburger Allgemeine, ifølgje nyheitsbyrået AFP.

På åttedelsfinalen mellom Tyskland og England tysdag får om lag 45.000 tilskodarar sleppe inn på Wembley, tilsvarande 50 prosent av kapasiteten på stadion. I begge semifinalane og EM-finalen på same arena vil det aukast til 75 prosent av kapasiteten, som gjer at over 60.000 menneske kan sleppast inn.

Til samanlikning blir det berre tillate 20 prosent av kapasiteten på EM-kampane i tyske München, der rundt 14.000 tilskodarar har vore tillate på stadion.

Seehofer meiner at 20 prosent burde vere standarden på alle kampane i EM.

