Sagosen etter nervepirrande serieavslutning: – Veldig forløysande å gå ut som meistrar

Sagosens Kiel kom inn til oppgjeret mot Rhein Neckar Löwen vel vitande om at dei minst måtte ha uavgjort for å sikre gullet i årets Bundesliga.

Det vart ein spennande kamp som til slutt enda 25–25 som betydde at dei norske landslagsspelarane Sagosen og Harald Reinkind kunne strekkje hendene i vêret og juble for seriegull.

– Vi fekk teke ei god feiring i går, seier den nybakte seriemeisteren Sagosen til NTB dagen deretter.

Motstandar i kampen om gullmedaljen var Flensburg-Handewitt, som betaler lønna til Magnus Abelvik Rød, Torbjørn Bergerud, Gøran Johannessen og Magnus Jøndal. Flensburg møtte Balingen-Weilstetten i og vann komfortabelt 38–26.

Til slutt var det innbyrdes oppgjer som måtte avgjere vinnaren av årets Bundesliga. Der gjekk Kiel sigrande ut.

Intenst

Sagosen seier til NTB at kampen mot Rhein Neckar Löwen var intens.

– Vi hadde alt å tape i kampen og det var ein intens affære, seier han.

Sagosen visste at det ikkje kom til å bli lett.

– Vi skulle ha gjort det mindre spennande, men det er jo det som er så herleg med sport, seier han og legg til:

– Det er ein vanskeleg bortebane der det er vanskeleg å vinne.

Derfor var det ei ekstra herleg kjensle å kunne løfte pokalen etter kampen.

– Det var veldig forløysande å gå ut som meistrar til slutt, konkluderer han.

OL-medalje i tankane

No er planen for trønderen å reise heim ein tur før landslagstroppen skal møtast for å reise til Tokyo og OL i midten av juli.

Der konkluderer han med at Noreg skal vere med å kjempe om den aller gjævaste medaljen.

– Der håpar eg verkeleg å kjempe om gullet. Det er derfor vi dreg dit, seier han bestemt.

– Draumen og målet er gull. Men no kjenner vi alle saman sport og det er godt at ingenting er skrive i stein, seier Sagosen.

Handballen under OL i Tokyo blir kasta i gang 24. juli.

