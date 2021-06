Ruud føre Wimbledon-eventyret: – Ein heilt unik stad

sport

Onsdag går Ruud i gang mot australske Jordan Thompson. Der blir nordmannen favoritt sjølv om han aldri har vunne ein kamp i Wimbledons hovudtablå. På verdsrankinga er Ruud nummer 14, medan motstandaren er nede på 78.-plass.

– I år er eg seeda. Det er ein sjanse eg skal prøve å ta vare på, men det blir tøff motstand allereie i første runde. Thompson er ein god graspiller, og vi har hatt tøffe kampar mot kvarandre før, seier 22-åringen til NTB.

Innbyrdes har Ruud vunne to av tre kampar. I februar danka han ut Thompson i Australian Open.

Føler seg betre

Wimbledon er den eldste tennisturneringa i verda. I fjor vart den avlyst på grunn av koronapandemien.

– Det er utruleg gøy å vere tilbake her. Det er ein heilt unik stad med graset. Når eg ser utover banene no, er det eit spesielt syn, seier Ruud om å ta del i Wimbledon-sirkuset for første gong sidan 2019.

For to år sidan bar det rett ut i første runde. Sesongen før rauk Ruud i kvalifiseringa.

– Eg føler meg betre på gras i år enn for to år sidan. Så eg er klar og gler meg til å starte.

God opplading

Ruud trivst suverent best på grus, men har den siste tida trena og spelt på Mallorca. Der vann han førre veke to graskampar i ein ATP 250-turnering.

– Oppkøyringa har vore god, og eg har fått betre sjølvtillit. Så får vi sjå kva eg kan bruke det til i år.

Wimbledon er ein av fire Grand Slam-turneringar i tennissirkuset i løpet av eit kalenderår.

