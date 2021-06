Shaw slår tilbake mot Mourinho etter kritikk: – Eg er openbert mykje i tankane hans

sport

Shaw var ikkje blant Mourinhos favorittspelarar då portugisaren var manager i Manchester United frå 2016 til 2018.

– Eg trur ikkje du innser kor ille dei to–tre åra vi hadde saman var. Det han seier no er ingenting samanlikna med korleis det pleidde å vere. Han likte ikkje meg, seier Shaw, ifølgje The Guardian.

Venstrebacken har fått med seg fleire nye stikk frå Mourinho i løpet av europameisterskapet. Mourinho kritiserte backen etter begge kampane Shaw spelte frå start hittil i EM.

– Eg lærte mykje dei tre åra under han. No er det enkelt å ignorere han og til og med le av det. Forhåpentleg kan han få fred, komme seg vidare og slutte å bekymre seg for meg. Eg er openbert mykje i tankane hans, seier Shaw.

Shaw har blomstra i Manchester United under Ole Gunnar Solskjær og vart kåra til årets spelar av lagkameratane etter ein sterk fjorårssesong.

England spelar mot Tyskland i åttedelsfinalen i EM tysdag.

