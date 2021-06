Parker ferdig som Fulham-manager

sport

Det stadfestar Fulham på nettsidene sine måndag.

Parker tok over det sportslege ansvaret i London-klubben på mellombels basis i februar 2019. I mai same året vart han tilsett som hovudtrenar på ein permanent avtale.

I den første sesongen til den tidlegare midtbanespelaren som sjef rykte Fulham opp til Premier League etter nedrykk året før. Sesongen som nyleg vart avslutta, enda med at London-klubben tok turen ned på nivå to igjen.

Fulham enda på 18.-plass i Premier League. Opp til Burnley på trygg grunn skilde det 11 poeng etter serieavslutninga i slutten av mai.

London-klubben opplyser måndag at store delar at Parkers trenarteam òg forlèt klubben. I England er det sterke rykte om at Parker blir ny manager i Bournemouth, som også speler i meisterskapsserien.

(©NPK)