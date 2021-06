Glimt-profil ute resten av sesongen

sport

Glimt-lege Morten Sørgård stadfestar overfor Discovery at skaden Sørli pådrog seg i kampen på søndag mot Stabæk, er alvorleg.

– Vi har teke bilete og fått svar. Det er som frykta. Han har roke korsbandet, seier Sørgård.

Han opplyser at Sørli skal opererast allereie neste veke.

– Naturleg nok var det stor skuffelse for Sondre. For første gong i historia vår skal vi prøve å kvalifisere oss til Champions League, men vi får satse på at Sondre får moglegheita til det neste året, seier Glimt-legen.

Glimt slo Stabæk 4–1 i kampen og toppane på søndag eliteserietabellen.

