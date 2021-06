Carlsen klar for favorittduell mot So i kvartfinalen: – Direkte ræva

sport

Fire remis og éin siger vart fasiten for Carlsen i partia på måndag. Dei avslutta det innleiande spelet i turneringa. No ventar kvartfinalespel mot amerikanske Wesley So.

Carlsen og So er dei store favorittane i turneringa.

– I dag var det direkte ræva. Skikkeleg, skikkeleg dårleg. Sånn blir det. Då fortener eg ikkje noko meir, sa Carlsen til TV 2.

– Eg hadde i alle fall eit håp om å få ein betre «pairing» enn eg gjorde, men det enda jo med at eg ikkje var sikker på å gå vidare, sa han.

Ingen ideell start

Den norske verdsmeisteren starta måndagen med kvite brikker mot indiske Baskaran Adhiban. Der fekk Carlsen eit tidleg overtak i partiet og heldt fordelen eit stykke ut i partiet.

Etter 33 trekk gjorde derimot Carlsen ein tabbe som Adhiban utnytta. Carlsen fann ingen veg tilbake til fordelen han hadde og partiet enda i remis etter 48 trekk.

Dermed fekk ikkje den norske verdsmeisteren ein ideell start på andre dag av turneringa.

Tøff indisk motstand

Det andre partiet måndag, der kinesiske Ding Liren var motstandar, baud på svært lite spenning. Dei to motstandarane gjorde ein kjapp remis etter berre 15 trekk.

I parti nummer tre venta 15 år gamle Dommaraju Gukesh, også kjend som Gukesh D. Han vart stormeister allereie som 13-åring, og utover i partiet jobba indaren seg til ein stor fordel med svarte brikker. Carlsen vart sett under press.

Indaren hadde overtaket lenge, men Carlsen kom tilbake og redda remis etter heile 88 trekk.

Møte So igjen

I fjerde parti vart det endå ein remis mot indiske Erigaisi Arjun, medan det femte mot indaren Vidit Gujrathi enda i den første og einaste sigeren måndag. Det sikra kvartfinalebilletten for nordmannen.

Der møter han altså amerikanske So, ein spelar Carlsen kjenner svært godt etter mange møte. Dei to møttest sist i finalen i den førre turneringa i Champions Chess Tour i slutten av mai.

Den duellen gjekk Carlsen sigrande ut av.

Sjakkeliten er no inne i den sjuande turneringa på Champions Chess Tour.

(©NPK)