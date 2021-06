Belgia fryktar Hazards hamstringsskade er alvorleg

sport

Begge spelarane skal undersøkjast i løpet av måndagen. de Bruyne måtte halte av banen tidleg i 2. omgang med ein ankelskade, medan Hazard sa sjølv frå om at han måtte bli bytta ut i sluttminutta av åttedelsfinalen.

Fredag speler laga kvartfinale mot Italia i München. I den kampen kan det vere at Belgia at må klare seg utan to av sine desidert største stjerner.

Ifølgje nyheitsbyrået DPA fryktar belgiarane at skaden til Hazard er alvorleg. Kantspelaren stadfesta etter kampen at det dreidde seg om hamstringa.

– Eg følte noko i hamstringa min. Eg trur eg har noko der. Vi skal analysere skaden, så får vi sjå skadeomfanget, skal Hazard ha sagt etter kampen.

de Bruyne vart avbilda då han gjekk rundt på banen og takka Portugals spelarar for kampen då sluttsignalet hadde gått.

Midtbanespelaren fekk eit solid trykk i ankelen då han vart takla av João Palhinha rett før pause. 30-åringen prøvde å spele i 2. omgang, men måtte tidleg bytast ut med smerte i ankelen.

(©NPK)