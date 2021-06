Agenten stadfestar: Bale skal tilbake til Real Madrid

sport

Bale var lånt ut til Tottenham sist sesong etter å ha hamna på kant med den tidlegare Real Madrid-trenaren Zinédine Zidane. Walisaren noterte seg for sterke 16 mål på 34 kampar for Tottenham, og etter fleire gode kampar har det gått rykte om at Bale skulle returnere til London for endå eit år på lån.

No er det stadfesta at han ikkje blir å sjå i Spurs-drakt den kommande sesongen òg. Han skal spele for Real Madrid, under den nye trenaren Carlo Ancelotti.

– Som eg har sagt frå starten, så er det ikkje eit alternativ å returnere til Spurs. Han er under kontrakt med Real Madrid, seier agenten til Standard Sport om Bale, som er inne i det siste kontraktsåret sitt med Madrid-klubben.

Ancelotti trena Real Madrid frå 2013 til 2015. Italienaren vann både Champions League og Copa del Rey med klubben i 2013/14-sesongen, med Bale på laget. Walisaren skåra i ekstraomgangane i meisterligafinalen, då Real Madrid vann 4–1.

– Han kjem tilbake. Eg kjenner Gareth veldig godt. Han kjem til å vere motivert til å spele betre og ha ein kjempesesong. Det er det ingen tvil om, sa Ancelotti på pressekonferansen då han vart tilsett

(©NPK)