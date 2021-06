sport

I gruppe A er frå før Argentina og Chile klare for kvartfinale i den søramerikanske meisterskapen.

Paraguay sigra 2–0 over Chile, medan Uruguay vann med same siffer mot Bolivia. Manchester Uniteds Edinson Cavani sørgde for 2-0-skåringa.

Det står att ein kamp i gruppespelet i gruppe A.

Brasil har sigra i gruppe B, men det er kamp om dei resterande tre plassane i kvartfinalen i denne gruppa.

