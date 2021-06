Ingen kongelege til Tokyo-OL – usikkert med Raja

sport

23. juli blir OL-elden tent i Tokyo. Viruspandemien vil påverke gjennomføringa av dei utsette sommarleikane og også deltakinga frå det offisielle Noreg.

NTB får stadfesta frå Slottet av kongefamilien ikkje vil vere representert i Tokyo. Under sommarleikane i Rio de Janeiro for fem år sidan var kronprins Haakon på plass for å følgje dei norske utøvarane.

I London i 2012 var store delar av kongefamilien på plass.

NTB har òg retta spørsmål til Kulturdepartementet om kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) ser for seg å følgje dei norske medaljehåpa i Japan i sommar.

«Kultur- og likestillingsministeren tar sikte på å dra til Tokyo, men det er ikkje endeleg stadfesta på grunn av ulike forhold som tidspunkt, smittesituasjon, innreise- og karantenereglar i Tokyo og ved retur til Noreg», opplyser departementet.

