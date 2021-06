Forrykande start for Hovland i München – jagar teten

sport

Hovland opna turneringa solid torsdag, og fredag kan 23-åringen sjå ut til å ha ein kjemperunde på gang i München.

Etter par på opningsholet vart det rett nok ein bogey på hol to. Der vart det òg bogey torsdag. Frå hol nummer fire til hol nummer åtte noterte likevel Hovland seg for ikkje mindre enn fire birdiar.

Det niande holet enda i tillegg på same vis. Etter eit litt upresist innspel slo nordmannen seg nydeleg inn på greenen på par fem-holet. Deretter kunne han trille ballen i holet til den femte birdien for dagen.

Dermed er han åtte slag under par i turneringa etter halvspelt fredagsrunde.

På ei medgangsbølgje er òg tyske Martin Kaymer, som speler saman med Hovland. Han er fem slag under par etter ni hol og ligg slaget bak den norske konkurrenten sin. Saman jagar dei to spelarane i toppen av resultatlista.

Irske Niall Kearney toppar listene. Han er elleve slag under par etter å ha gjort unna heile runde nummer to. Tre spelarar deler andreplassen, to slag bak mannen i tet.

