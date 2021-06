Deltasmitte på EM-festen i Parken – svenskar koronafaste i Russland

sport

Ifølgje danske styresmakter er det påvist deltasmitte hos minst fire tilskodarar som var på Danmarks kamp mot Russland i Parken.

Det var ein fotballfest som enda 4–1 til Danmark, med stappfulle tribunar og danske fans i lykkerus som kasta ølglas i lufta og omfamna kvarandre.

I den svenske supportergjengen, Gula väggen, er det påvist to nye smittetilfelle fredag, etter at to testa positivt onsdag, melder Aftonbladet.

Dei smitta svenskane sit fast i St. Petersburg, der kampen mot Polen vart spelt. Supportergruppa opplyser at svenskane no har leigd leilegheit, sidan dei ikkje får lov å bu på hotell når dei har påvist smitte.

(©NPK)