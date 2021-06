Casper Ruud trur på Wimbledon-framgang: – Har meir sjølvtillit

sport

Etter at han til tider vart spelt av banen av verdstoar Daniil Medvedev i kvartfinalen av ATP-turneringa på Mallorca torsdag, entrar Ruud over helga sin tredje Grand Slam-konkurranse for året.

– Eg har ikkje ekstremt høge forventningar til Wimbledon, men eg har meir sjølvtillit enn før, seier han til NTB.

Ruud er klar på at han må heve servinga si om det skal bli jubel i London. Torsdag vart han broten fire gonger av russiske Medvedev i siste sett.

Samtidig har han i år vist at han òg kan lykkast på gras. Grusspesialisten har vunne to av dei tre siste kampane sine på det grøne underlaget.

– Eg har fått nokre kampar på gras under beltet, så eg skal ta med meg det inn i neste veke.

Håp om å halde seedinga

Ruud veit at det er tøff motstand i Wimbledon, der han stiller som den 14. beste spelaren i verda.

– Det blir tøft heilt frå første runde. Ein kan møte mange store namn og gode spelarar, seier han og legg til:

– Det hadde vore gøy å halde seedinga etter Wimbledon. Då kan ein reise heim fornøgd.

Ingen privatfly

Ruud har spelt som junior i Wimbledon før, men aldri fått med seg ein siger. 22-åringen håpar at han i alle fall får litt å feire i årets utgåve.

– I år kjem eg inn i turneringa vel vitande om at eg kan vinne kampar på gras. Eg håpar eg kan vinne i første runde og gå eitt steg lengre enn det eg har gjort tidlegare.

På spørsmål om tennisstjerna skal følgje i fotspora til mentor og treningskamerat Rafael Nadal, som før har teke privatfly til London frå Mallorca, ler Snarøya-guten.

– Vi har fått brev frå styresmaktene og frå Wimbledon om at vi slepp karantene. Vi flyg vanleg. Det er ikkje snakk om noko eige privatfly her enno. Vi må komme oss opp nokre plassar på rankinga før det blir ein realitet, seier han lattermildt.

Første runde i Wimbledon startar måndag.

(©NPK)