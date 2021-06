– Må velje mellom å vere ammande mor og OL-utøvar

sport

Canada er kvalifisert for basketballturneringa for kvinner i OL. Men for 37 år gamle Kim Gaucher har det oppstått eit problem i gleda over å ha vorte mor til Sophie i mars. Ho må la dottera vere heime.

I ein video på Instagram seier ho at ho blir tvinga til å velje mellom «å vere ein ammande mor og olympisk utøver».

Ifølgje Gaucher har OL-arrangørane sett ned foten for å ta med familie eller venner. Ho seier ho òg har undersøkt moglegheita for å få sendt mjølk heim, men heller ikkje dette skal vere mogleg.

– Ingen kan gjere noko, seier Gaucher i videoen på Instagram.

Canadas basketballag er ranka som nummer fire i verda. Dei speler den første kampen mot Serbia 26. juli.

