Vinokourov ferdig som Astana-sjef rett før Tour de France

Det var den franske avisa L'Equipe som torsdag melde om endringane som no blir gjorde i leiinga i Astana-premiar Tech. Det kasakhstanske laget stadfestar i ei pressemelding at Vinokourov sluttar i den noverande jobben sin.

Ifølgje L'Equipe skal danske Jakob Fuglsang og resten av ryttarane ha vorte informerte om avgjerda ved midnatt natt til torsdag.

Det kjem ikkje fram kva som ligg bak Vinokourovs plutselege exit.

Nye oppgåver

Astana skriv at sykkelprofilen vil halde fram med å vere «eit verdifullt medlem av Astana», men at han ikkje har dei tidlegare leiaroppgåvene sine.

– Vi kan stadfeste at Alexandre Vinokurov ikkje vil vere til stades under Tour de France i år, då han vil trekke seg som teamsjef. Alexandre er framleis ein del av laget, men han vil ikkje vere ansvarleg for dei sportslege operasjonane til laget akkurat no og vil gå over i ei anna rolle, seier Yana Seel, teknisk administrerande direktør for Astana-laget.

Cyclingnews skriv at rolla til Vinokourov i laget har vorte mindre og mindre den siste tida. Det skal vere eit resultat av at nye folk har komme inn i lagleiinga, mellom anna frå den nye namnesponsoren Premier Tech.

Det blir òg meldt om at det skal ha vore konfliktar internt over tid.

Mangeårig sjef

Sportsdirektør Giuseppe Martinelli tek over rolla til Vinokourov inntil vidare. Han får hjelp av ein annan sportsdirektør, Steve Bauer.

47 år gamle Vinokourov har leidd Astana-laget sidan han avslutta karrieren som syklist i 2012.

Tour de France blir innleidd i den franske byen Brest laurdag. Astana-laget kjem til start med eit krutsterkt mannskap. Danske Fuglsang er blant dei sterkaste korta.

