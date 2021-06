Titals finske EM-fans koronasmitta i St. Petersburg

sport

Det opplyser finske styresmakter torsdag, ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

Det finske landslaget spelte to EM-kampar i St. Petersburg, og sidan har smittetalet gått opp ved to grenseovergangar til Finland. Talet på nye tilfelle dagleg har auka frå omkring 50 til nesten 100, ifølgje styresmaktene, som melder at dei ventar at talet vil stige.

Mesteparten av tilfella er spora til folk som har vore i 15 bussar som forlét St. Petersburg mot Finland for to dagar sidan.

Finland enda på 3.-plass i gruppa si og er ferdigspelt i meisterskapen.

