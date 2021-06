Thiem ute med skade – mistar Wimbledon

sport

På Twitter har tennisspelaren publisert ei pressemelding. Der står det at Thiem drog til Barcelona for ytterlegare medisinsk undersøking etter at han trekte seg frå 1.-rundekampen på Mallorca med ein skade i det høgre handleddet.

Thiem vil bruke ei handleddsskjene i fem veker før han startar med opptrening for å få tilbake mobiliteten, blir det opplyst.

– Eg er veldig lei meg for at eg må trekkje meg frå tre turneringar eg hadde i kalenderen: Wimbledon, Hamburg og Gstaad. Det er viktige turneringar for meg, seier Thiem.

Austerrikaren med den sterke einhandsbackhanden har frå før kunngjort at han ikkje deltek i Tokyo-OL. Rafael Nadal blir heller ikkje å sjå Wimbledon og OL.

(©NPK)