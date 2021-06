sport

Kor mykje publikum ein skal tillate å sleppe inn på arenaene skal bestemmast regionalt, og det kan finnast lokale restriksjonar, først og fremst i Nord-Spania.

President Javier Tebas i La Liga sa tidlegare i veka at han forventa at arenaene kan fyllast til 70 prosent av kapasiteten til seriestarten i august.

Under dei to siste serieomgangane førre sesong vart det lov med 5000 tilskodarar per kamp i fem spanske regionar.

