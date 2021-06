Hareides pride-utsegner sjokkerte – så sa RBK-trenaren unnskyld

sport

Adresseavisen og Nidaros melde torsdag at Hareide seier at pride-markeringar ikkje høyrer heime i idretten, og at han meiner det ikkje er behov for å ha regnbogefargar på hjørnesparkflagg og kapteinsbind.

Hareide vart i sosiale medium skulda for hatprat, medan kulturminister Abid Raja (V) rykte ut og bad Hareide seie unnskyld.

– Ein bør halde idretten og fotballen heilt fri for politikk og andre propagandasaker, som pride er. Pride er på mange måtar ein propaganda for at folk skal vere glad i kvarandre. Det er ok, men ikkje bruk idretten til det, vart RBK-sjefen sitert på.

– Dei treng ikkje gå inn på arenaen vår. Det er ikkje nødvendig, hos oss har det aldri vore ein diskusjon, sa han ifølgje Adresseavisen.

– Direkte feil

Til NTB seier Hareide at det er direkte feil at han har sagt at han ikkje ønskjer regnbogeflagg på hjørnespark og kapteinsbind, og at han støttar Rosenborgs avgjerd om å vere med på pride-markeringar.

– Det er heilt feil. Eg har ønskt å starte ein diskusjon om kva retningslinjer vi skal ha for rørsler og politiske markeringar i fotballen, seier Hareide til NTB.

– Eg har ikkje sagt at vi ikkje skal ha regnbogefargar på hjørnesparkflagg og kapteinsbind. Eg veit at klubben er med på det, og det har ikkje vore noko problem. Det er direkte feil å framstille det på den måten, seier Hareide.

Hareide seier han absolutt ikkje har drive med hatprat, og svarer slik på Rajas oppmoding om å seie unnskyld:

– I så fall må eg unnskylde for ein tittel Adresseavisen har laga. Det er i det heile inga meining å gå ut mot pride, eg støttar det dei står for.

Til VG går Hareide eit steg lenger, og seier at han beklagar at han brukte ordet propaganda.

Fekk telefon frå sjefen

Rosenborgs styreleiar, Ivar Koteng, sa kort tid etter til TV 2 at han skulle ta ein prat med Hareide om temaet.

Til NTB seier Koteng at han gav Hareide beskjed om kva klubben meiner i saka, som er at Rosenborg ønskjer regnbogefargane velkommen i fotballen.

– Vi støttar pride og trur det er smart at klubben gjer det i den posisjonen vi har med moglegheit til å påverke. Hareide er ikkje klubben, han er ein trenar. Men vi har ein annan verdi som heiter openheit, og dette er ein konsekvens av den openheita, seier Koteng til NTB.

Menneskerett – ikkje politikk

Styreleiaren seier Hareide har sagt at han ikkje synest fotballen skal brukast til politiske markeringar. NFF meiner det dreier seg om grunnleggjande menneskerettar.

– Vi tenkjer det same, og oppfattar ikkje dette som ei politisk markering. Det er kva klubben meiner som er det viktige, seier Koteng.

Han seier at han i samtalen med Hareide ville fortelje kva han og klubben meiner, og høyre meir om kva Hareide sjølv meiner. Hareide får ikkje beskjed om å moderere utsegnene sine som Rosenborgs ansikt utover.

– Det driv vi ikkje med, vi har framleis openheit som ein av verdiane våre, seier Koteng.

– Kan slike utsegner gjere det vanskelegare for homofile i fotballen?

– Det bringar opp ein diskusjon, og så får vi nyansert kva vi meiner og at fotballen står samla om likeverd. Så eg tenkjer at vi kanskje kjem sterkare ut av dette, seier Koteng.

– Skam dykk

Noreg protesterte i eit brev til Uefa-presidenten etter avgjerda om å seie nei til å lyse opp arenaen i München i regnbogefargar under EM-kampen mellom Tyskland og Ungarn onsdag.

Både forbundstoppar og fleire profilerte spelarar har reagert kraftig på Uefas avgjerd. Éin av Noregs beste kvinnespelarar, Caroline Graham Hansen, uttalte at Uefa bør skamme seg, medan fleire har endra profilbilete i sosiale medium til regnbogefargar.

Fotballforbundet har vore svært aktive i saka og har uttalt at dei meiner regnbogemarkeringar ikkje er politiske, men representerer grunnleggjande menneskerettar.

(©NPK)