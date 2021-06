Hareide vil ikkje ha pride-markeringar i fotballen

sport

Hareide seier til Adresseavisen at pride-markeringar ikkje høyrer heime i idretten, og han meiner heller ikkje det er behov for å ha regnbogefargar på hjørnesparkflagg og kapteinsbind.

– Ein bør halde idretten og fotballen heilt fri for politikk og andre propagandasaker, som pride er. Pride er på mange måtar ein propaganda for at folk skal vere glad i kvarandre. Det er ok, men ikkje bruk idretten til det, seier RBK-sjefen.

– Dei treng ikkje gå inn på arenaen vår. Det er ikkje nødvendig, hos oss har det aldri vore ein diskusjon, legg han til.

Hareide understrekar at han er oppteken av mangfald i idretten.

– Idretten er ein plass for alle menneske, eg har aldri hatt noko problem med det. Folk som går inn i ein garderobe, om du er fattig eller rik, mørk eller lys, kva legning du har. Det er det ingen som spør om når du kjem inn. Vi spør om du er glad i å spele fotball, seier han i intervjuet med Adresseavisen.

Noreg protesterte i form av eit brev mot Det europeiske fotballforbundet (Uefa) som sa nei til å lyse opp arenaen i München i regnbogefargar under EM-kampen mellom Tyskland og Ungarn onsdag.

Fleire meiner fotballen har eit homoproblem, sidan ingen profilerte, aktive spelarar har stått fram som homofile.

(©NPK)