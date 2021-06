Eagle bidrog til kjempestart for Hovland i München

sport

Hovland starta på det tiande holet på bana og fekk ein draumeinnleiing med ein umiddelbar birdie. Så vart det trøbbel. På hol nummer to rauk han på ein bogey etter å ha slått i vatnet på innspelet.

Så vart det par på dei fem neste hola og birdie på hol nummer 17. Det 18. holet enda igjen med par.

Hovland starta deretter turen tilbake til klubbhuset med par på det 1. holet på banen.

Den andre bogeyen i runden kom på det neste holet, og dermed var nordmannen tilbake på par. To strake hol på par vart følgt opp med den tredje birdien i runden. På det sjette holet fekk Hovland ein eagle (to slag under par). Dermed gjorde han eit byks oppover på resultatlista.

Han avslutta runden med ein birdie og totalt fire slag under par.

Best så langt av dei tidleg startande er australiaren Wade Ormsby som brukte 65 slag på runden, sju slag under par.

– Det er lenge sidan eg har spelt i Europa, så det gler eg meg. Det blir veldig herleg, det er ein litt annleis kjensle å spele i Europa. Graset er meir det eg er vand til frå Noreg, og alt minner meir om heime. Eg gler meg veldig, sa golfproffen til NTB føre opningsrunden.

Hovland speler på europatouren for å ha moglegheit til å kvalifisere for det europeiske Ryder Cup-laget.

