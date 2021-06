Diskosfeltet på Bislett blir forsmak på gullkampen i OL

sport

Den svenske verdsstjerna Ståhl har trona på toppen av verdsrankinga i over 100 veker. Førre sesong toppa han verdsstatistikken med 71,37 meter, og den personlege rekorden hans frå 2019 er på 71,86.

Berre tre utøvarar har kasta lengre enn den regjerande verdsmeisteren.

Under Bislett Games 1. juli får Ståhl, som har ein årsbeste på 69,71, skarp konkurranse. Slovakiske Kristjan Ceh (69,52 i år), svenske Simon Pettersson (69,48), austerrikaren Lukas Weißhaidinger (69,04) og litauiske Andrius Gudzius (68,62) har alle stadfesta deltakinga si.

Jamaicanske Fedrick Dacres og rumenske Alin Firfirica, som begge er inne topp fem på verdsrankinga, kjem òg.

Noregs beste diskoskastar Ola Stunes Isene blir òg del av eit tøft startfelt. Han har ein personleg rekord på 67,78 og årsbeste på 65,27.

Onsdag vart det klart at også stavkonkurransen på Bislett blir stjernetung. Startfeltet blir an leidd av den svenske stjerna Mondo Duplantis. Han er i kjempeform. Så seint som tysdag hoppa han seks meter under uhyre vanskelege forhold i eit stemne i Karlstad.

(©NPK)