140.000 tilskodarar får sleppe inn på Formel 1-runde i England – Hamilton meiner det er for tidleg

Medan Formel 1-stjernene gjer seg klare for VM-rundar to helgar på rad i Austerrike framfor 15.000 fans, kan dei no glede seg over at det blir fulle tribunar i England om nokre få veker.

Silverstone er ein ikonisk bane i Formel 1-sirkuset, og den kan huse rundt 140.000 fans. VM-direktør Stefano Domenicali gler seg over nyheita.

– Det er fantastisk nytt at det blir opna for full kapasitet. Det blir ei fantastisk helg med hundretusenvis av fans, seier han.

Den britiske stjerneføraren Lewis Hamilton gler seg over å sjå fans på tribunane igjen, men han er samtidig litt skeptisk til nyheita.

– Eg kan ikkje eingong seie kor glad eg er for å sjå folk, og å sjå det britiske publikummet. Det er det beste publikummet, seier Hamilton til Autosport.

– Eg bekymrar meg for folk. Eg les at vaksinane er gode, det er færre menneske på sjukehus, men eg veit ikkje. Det kjennest litt for tidleg for meg, seier den meritterte føraren.

Hamilton legg til at det ikkje er hans val å sleppe inn 140.000 fans, men oppmuntrar alle til å ha på seg munnbind og vere forsiktige.

For å få sleppe inn på Silverstone må ein vise ein negativ virustest innan dei siste 48 timane, eller bevis på at ein er fullvaksinert.

Førre helg gjekk Max Verstappen sigrande ut i Frankrikes Grand Prix framfor 15.000 fans, medan Hamilton kom i mål som nummer to. Hamilton ligg på plassen bak Verstappen i VM-samandraget.

(©NPK)