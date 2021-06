Tysklands utanriksminister: – Uefa sender gale signal

sport

Uefa sette tysdag foten ned for ei regnbogemarkering til støtte for LHBT+-rettar under oppgjeret mellom Tyskland og Ungarn.

– Det er sant at fotballbana ikkje handlar om politikk. Den handlar om menneske, om rettferd, om toleranse. Det er derfor Uefa sender eit gale signal, skriv Maas på Twitter.

Borgarmeisteren i München svarte på avgjerda til Uefa med å uttale at han ville la flagga vaie alle andre stadar enn på stadion.

Ungarns statsminister Viktor Orbán har på si side bede tyske styresmakter om å respektere Uefas forbod, ifølgje avisa Wormser Zeitung.

Spørsmålet om regnbogemarkeringa under EM er særleg kontroversielt fordi Uefa ser på det som ei markering mot eit vedtak i det ungarske parlamentet som mellom anna forbyr «promotering av homofili» overfor mindreårige.

Uefa forsvarer avgjerda si med at organisasjonen skal vere politisk og livssynsnøytral.

