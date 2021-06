Ta den, Uefa! EM-fans i regnboge-fargar i München

sport

Kamparenaen der Tyskland og Ukraina skal spele blir verande ein kald skugge i metall, medan glade fargar pregar både flagg, supporterantrekk og elles vaier i alle tenkjelege former i München.

Privatpersonar og organisasjonar som ikkje er bundne av Uefas kontroversielle nei, viser solidariteten sin med miljøet som i desse dagar feirar pride-månaden.

– Eg tenkjer at dette er eit uttrykk for at Uefa har bomma. Dette skaper berre ei større mobilisering av desse viktige verdiane, seier generalsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund til NTB om bileta frå München.

Ønsket om å lyse opp EM-arenaen kom frå ordføraren i München, men Uefa sette foten ned. Forbundet meiner det er ei politisk markering mot Ungarn, som nyleg vedtok ei lov som mellom anna kan forby undervisning om homofili overfor barn.

Det har vekt sterke reaksjonar, og Norges Fotballforbund er blant dei som har reagert. Uefa-president Aleksander Ceferin sa onsdag at Uefa ikkje kunne la seg bruke av politikarar i ei politisk markering.

