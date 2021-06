Solbakken om Uefas regnbogeforbod: – Lever ikkje i den normale verda

sport

Det europeiske fotballforbundet har sagt nei til Münchens ønske om å lyse opp EM-arenaen i München i regnbogefargar i kampen onsdag mellom Tyskland og Ungarn. Ungarn har vedteke ei kontroversiell lov som mellom anna kan gjere det forbode å drive opplæring om homofili.

Ønsket om å lyse opp stadion i München kom frå ordføraren i byen.

– Det hadde vore det lettaste å seie ja til det, og bli ein litt meir inkluderande og opnare organisasjon, som dei kunne skåra mykje poeng på. No får dei han midt i fleisen igjen. Eit døme på at nokre av dei leiarane ikkje lever i den normale verda, seier Noregs landslagstrenar Ståle Solbakken til VG.

– I enkelte land i Europa går det jo feil veg når det gjeld toleranse for homofili. Det er lov å spekulere om at det kan vere ein grunn at du ikkje skal støyte nokon maktpersonar i dei landa, seier Solbakken.

(©NPK)