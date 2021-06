Raja fyrer laus mot Uefas regnboge-nei: – Forstår ikkje samfunnsansvaret sitt

sport

Tysdag sette Uefa ned foten for planane om å lyse opp Bayern Münchens heimebane i regnboge-fargane i samband med EM-kampen mellom Tyskland og Ungarn på onsdag.

Lokale styresmakter i München stod bak initiativet.

Uefa argumenterer med at den planlagde stadion-markeringa har ein politisk kontekst – i form av at den er retta mot ei avgjerd teken av det ungarske parlamentet nyleg. Derfor måtte søknaden avslåast.

Det får kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) til å reagere skarpt mot fotballtoppane.

– Utdaterte haldningar. Gammaldags. Manglande mot. Og manglande forståing av samtida si, seier statsråden til NTB om avgjerda til Uefa.

– Ikkje minst er det manglande forståing av kva slags fellesskapsverdiar fotballen står for og skal representere. Den skal inkludere alle og vere for alle. Det er ikkje sånn at fotballen er for dei funksjonsfriske, for dei med eit bestemt etnisk opphav eller for dei med heterofil legning, held ein engasjert Raja fram.

Skapte overskrifter

Kulturministeren seier han er «djupt skuffa over at Uefa ikkje forstår samfunnsansvaret sitt» i saka som dei siste dagane har skapt store overskrifter.

Samtidig er han glad for at styresmaktene i München ønskte å lyse opp kamparenaen i fargane til regnbogen onsdag kveld.

– Eg applauderer det tyske initiativet. Då eg så planane, vart eg rørt, happy og glad. Eg tenkte at dei (tyskarane) går føre og viser veg for ei heil verd, seier Raja.

Sjølv om det truleg ikkje blir noka lyssetjing av arenaen i München onsdag kveld, håpar kulturministeren likevel at bodskapen vil komme fram.

– Eg håpar at det tyske publikummet møter opp i alle fargane til regnbogen og viser kva verdiar vi ønskjer og vil vere kjend av, seier han – og legg til:

– Gryande hat mot dei skeive i enkelte land er skummelt å vere vitne til. At det tyske fotballforbundet og den tyske befolkninga vil og ønskjer å gå føre, vil eg applaudere på det varmaste.

Omstridd lov

Den tyske regnboge-markeringa kjem i kjølvatnet av at Ungarns folkevalde nyleg vedtok eit forbod mot «promotering av homofili» overfor mindreårige. Forbodet omfattar mellom anna filmar, reklame og skulemateriell.

Forslaget vart vedteke med 157 stemmer for og 1 stemme mot i nasjonalforsamlinga som blir kontrollert av det høgrepopulistiske partiet til statsminister Viktor Orbán, Fidesz.

Styresmaktene i Ungarn meiner lova i første rekkje er meint å verne samfunnet mot pedofile. Statsminister Viktor Orbán seier til nyheitsbyrået DPA at han fullt ut støttar rettane til homofile.

Ei rekkje idrettsprofilar og politikartoppar har reagert sterkt på Uefas handlemåte i saka.

