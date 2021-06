München vil trasse Uefa og la regnbogeflagga blafre

sport

Aller helst ville borgarmeister Dieter Reiter la det store stadionet i byen lyse opp i regnbogefargar i samband med kampen på onsdag, men Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har sett foten ned.

Markeringa skulle vere ein protest mot den nye lova som er vedteken i Ungarn, som forbyr «promotering av homofili» overfor mindreårige. Forbodet omfattar mellom anna filmar, reklame og skulemateriell.

Uefa sa nei til markeringa fordi den var spesielt retta mot avgjerda til den høgrepopulistiske ungarske regjeringa og dermed «har politisk karakter».

– Skammeleg

Det stoppar likevel ikkje borgarmeister Reiter. Han får ikkje styre kamparenaen i byen, men han vil la regnbogeflagga vaie i vinden på rådhuset og lyse opp det 291 meter høge olympiatårnet, skriv Süddeutsche Zeitung.

– Vi vil ikkje la Uefa hindre oss i å sende eit sterkt signal til Ungarn, seier han til den tyske avisa.

Han vil òg la andre landemerke bli farga i fargane til regnbogen.

– Eg synest det er skammeleg at Uefa forbyr oss her i München å sende eit signal til resten av verda om openheit, toleranse, respekt og solidaritet med dei mange menneska i LHBT-miljøet, seier Reiter ifølgje nyheitsbyrået DPA.

Reiter har fått støtte frå mellom anna Bayerns delstatsminister Markus Söder.

Tysklands EU-minister Michael Roth sa tysdag at Ungarns nye lov er i strid med EUs verdiar.

I Ungarn meiner ein at Uefa har treft riktig avgjerd med neiet sitt til München. Utanriksministeren i landet uttalte at Uefa «vedtok det ikkj skulle involverast ein politisk provokasjon mot Ungarn».

Sterke reaksjonar

Fleire land, lag og spelarar har delt reaksjonane sine på det som har vorte ein av EMs største utanomsportslege saker. Frankrike-stjerna Antoine Griezmann delte eit bilete av kamparenaen i München opplyst i regnbogefargane.

NFF publiserte eit bilete på Twitter av landslagskapteinane Martin Ødegaard og Maren Mjelde med kapteinsbind i regnbogefargar.

– Vi meiner at Uefa bør støtte forslaget om at regnbogefargane skal pryde stadion. Vi vil følgje opp dette overfor Uefa, seier NFF-direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Gro Tvedt Anderssen til Kampanje.

Landslagsstjerne Caroline Graham Hansen gjekk hardare til verks:

«Skam dere, Uefa, for ikke å la München lyse opp stadionet i regnbuefargene! Dere vet bedre enn å kalle dette en politisk motivert handling. Dette handler om likestilling, medmenneskelighet og å ta standpunkt mot hat», skreiv ho på Twitter.

Kampen mellom Tyskland og Ungarn startar klokka 21 onsdag kveld i München.

(©NPK)