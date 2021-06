Claessons overtidsmål gav Sverige gruppesiger – 3–2 over Polen

sport

Emil Forsberg såg ut til å ha ordna gruppesigeren for svenskane med to skåringar på arenaen der han alltid innfrir. Robert Lewandowski skaut Polen tilbake i kampen om avansement då han stod for både redusering og utlikning, men det var svenskane som tok siste stikk.

I fjerde tilleggsminutt vart Claesson spelt fri av Kulusevski, som i innhoppet sitt etter å ha vorte frisk av korona noterte seg for to målgivande pasningar.

Forsberg og St. Petersburg er ein giftig kombinasjon. To gonger tidlegare har Leipzig-spelaren vorte matchvinnar for Sverige i ein sluttspelkamp i den russiske byen, og slik såg det ut til å gå igjen.

Skåringa hans etter 81 sekund gav Sverige overtaket, og han dobla etter ei flott kontring i det 59. minuttet mot eit polsk lag som måtte vinne for å kunne gå vidare.

Lewandowski, som i første omgang missa ein vanvettig trippelsjanse, skapte ny spenning med det vakre reduseringsmålet sitt i det 61. minuttet. Innbytar Jakub Swierczoks nettkjenning nokre minutt seinare vart annullert for ein hårfin offside, men i det 84. minuttet lykkast Lewandowski igjen då han fekk ballen åleine framfor mål.

Polen trong ei skåring til, men det var Sverige som fekk ho.

Spania slår følgje med Sverige vidare i EM som toarlag etter storsigeren sin over Slovakia. Dei to laga som sikra EM-plass frå Noregs kvalifiseringsgruppe er dermed begge klare for åttedelsfinale. Sverige speler den aller siste av dei i Glasgow tysdag, mot ein gruppetrear.

