Avaldsnes sjokkert over forseinka NFF-brev om spelavtale

Omkring to timar etter at Norges Fotballforbund onsdag opplyste at det hadde sendt eit brev til klubben, hamna det i innboksen til Avaldsnes-styreleiar Asle Skjærstad.

– Vi er sjokkerte over at dei går ut utan at det har komme fram til oss. Dei må svare oss direkte. Vi har gitt ei seriøs tilbakemelding og forklaring, og då må vi forvente det same tilbake, seier Skjærstad til NTB.

– Det har skjedd ein teknisk feil. Brevet har vorte hengande igjen i ein utboks på ein iPad. Det beklagar vi sjølvsagt, og det skal vi òg gjere til Avaldsnes, seier generalsekretær Pål Bjerketvedt i NFF til VG.

Moglege sanksjonar

NFF publiserte onsdag ettermiddag ei melding på nettsidene sine om brevet som var sendt til Avaldsnes.

– Vi vil sterkt be Avaldsnes om å revurdere marknadsføringssamarbeidet med Betsson og i staden lojalt støtte opp om einerettsmodellen som står sterkt i verdigrunnlaget til idretten og gjennom dette bidra til ein langsiktig og berekraftig økonomi for norsk fotball, heitte det frå fotballpresident Terje Svendsen der.

Han opplyste vidare at økonomisk støtte frå NFF kan bli halde tilbake, og:

– Faktisk kan ytste konsekvens bli at aktuell klubb blir fråteken medlemskapen sin i den norske idrettsorganisasjonen, sa han.

NFF-meldinga kom brått på Avaldsnes-leiinga, som ikkje hadde fått brevet då NTB tok kontakt og opplyste om saka.

– Vi er overraska over at vi ikkje har fått noko enno. Vi har hatt ein grei dialog med NFF, men ikkje høyrt noko på tre veker, sa styreleiar Asle Skjærstad tidlegare onsdag.

– Undergrev norsk lov

Avtalen mellom spelselskapet Betsson og Avaldsnes vart kjend i mai. Kontrakten går ut 2021, men kommersiell leiar Stian Nygaard i rogalandsklubben opplyste at begge partar er opne for å forlengje avtalen.

– Avaldsnes' avtale med eit internasjonalt, uregulert gamblingselskap er ulovleg og ei illojal handling mot resten av medlemmene i norsk idrett. Klubben prøver medvite å omgå vedtaka og haldningane til norsk idrett til pengespel forma over fleire år og undergrev norsk lov og politikk vedteke einstemmig i Stortinget. Det er alvorleg, sa idrettspresident Berit Kjøll.

Det er ulovleg å marknadsføre utanlandske pengespel i Noreg. Det omfattar mellom anna på drakter og stadionreklame. Men avtalen gjeld utanfor Noregs grenser, og Avaldsnes meiner derfor at dei ikkje bryt lova.

– Stor betydning

Avaldsnes var på veg inn i ein liknande avtale i 2016, men trekte seg ut då NFF trua med å halde tilbake tilskot til klubben om det vart ein realitet.

Avaldsnes på si side meiner ein slik avtale er viktig.

– Samarbeidet vårt gjer det mogleg å halde fram utviklinga av kvinnefotball og kvinneidrett. Avtalen har stor betydning for dei økonomiske rammene for satsinga til Avaldsnes, skreiv klubben i mai.

