Svensk EM-siger over Polen gir reisetrøbbel for fansen

Akkurat no blir det kravd karantene i ti dagar, og dessutan ein koronatest etter to og åtte dagar, ved innreise til Storbritannia og Skottland frå Sverige. Det hindrar eit massivt innrykk av svenske fotballfans til ein eventuell kamp i Glasgow.

– Vi har hamna i ein situasjon som er ekstremt utriveleg. Vi trur aller helst at vi vinn over Polen, for vi går inn for å vinne kvar einaste kamp. Vi held stadig kontakten med UD, men slik det ser ut akkurat no, kjem vi ikkje inn i Skottland utan karantene, seier leiaren av den svenske supportergruppa «Den Gula väggen», Anders Richt.

– Ut frå eit supporterperspektiv er det kanskje betre å hamne i København, men korleis kan du nokon gong ikkje vilje at Sverige skal vinne. Det jo så dumt, legg han til.

Då nyheitsbyrået TT snakka med tilhengjarar før gruppekampen mot Slovakia, var eit stort fleirtal for at åttedelsfinalen til svenskane skulle gå i København. Det hadde vore mest smidig, men det krev i så fall at Sverige hamnar som toar i gruppe E.

Då er ein avhengig av resultatet i kampen mellom Spania og Slovakia, og det inneber òg ein risiko for å hamne som gruppetrear. I så fall blir det vidare spel anten i Sevilla eller Budapest.

Sverige leier gruppe E med dei fire poenga sine, medan Slovakia følgjer deretter med tre poeng. Spania har to poeng og Polen eitt.

