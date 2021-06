Stadfesta: Uefa seier nei til tysk regnboge-markering mot Ungarn

sport

Det er lokale styresmakter i München som har teke initiativ til regnboge-markeringa i samband med kampen på onsdag. No set fotballtoppane i Uefa foten ned. Den tyske avisa Bild melde allereie måndag kveld at markeringa var stansa.

Det europeiske fotballforbundet opplyser tysdag at det har avslått søknaden frå den politiske leiinga i München. Årsaka er at den planlagde markeringa blir sett på som eit politisk svar på ei nyleg vedteken ungarsk lov.

Ungarns folkevalde har vedteke eit forbod mot «promotering av homofili» overfor mindreårige. Forbodet omfattar mellom anna filmar, reklame og skulemateriell.

Forslaget vart vedteke med 157 stemmer for og 1 stemme mot i nasjonalforsamlinga som blir kontrollert av statsminister Viktor Orbans høgrepopulistiske parti Fidesz. Ytre høgrepartiet Jobbik støtta òg forslaget.

Politisk kontekst

Dei siste dagane har lova vorte gjenstand for debatt i fotball-EM. Onsdag blir det inga regnboge-markering i München, slik lokale styresmakter hadde håpa på.

«Gitt den politiske konteksten i dette ønske – ein beskjed retta mot ei avgjerd tatt av det ungarske parlamentet – må Uefa avslå det», heiter det frå det europeiske forbundet.

Vidare blir det understreka at Uefa «er ein politisk og religiøst uavhengig organisasjon». Forbundet gir samtidig uttrykk for at det forstår intensjonane bak markeringa.

I Tyskland har ein no vedteke å lyse opp arenaen i München med regnbogefargar 28. juni. Då blir det likevel ikkje spelt kamp der. Samtidig vil ei rekkje andre stadion i landet bli lyst opp medan kampen mot Ungarn blir spelt onsdag.

Ber kapteinsbind

Uefa skal òg sjå nærare på fleire «potensielt diskriminerande episodar» som har funne stad under Ungarns kampar i fotball-EM. Det skal omfatte apelydar og homofobiske banner under kampane i Budapest.

Tysklands kaptein Manuel Neuer vil i kampen på onsdag halde fram med å bere eit regnbogefarga kapteinsbind. Uefa varsla i utgangspunktet at det òg kunne bli sett på som ei politisk markering, men har valt å avslutte undersøkingane i saka.

Ungarn må vinne onsdag for å ha moglegheit til å gå vidare i EM, medan Tyskland veit at ein siger vil sikre dei avansement.

(©NPK)