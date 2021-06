Ruud enkelt til kvartfinale på Mallorca: – Føler meg meir og meir komfortabel

sport

2.-rundekampen tysdag enda med settsiffera 6-3, 6–4 i Ruuds favør. Nordmannen har teke store steg det siste året, også på det mindre vande grasdekket. Det stadfesta han sjølv etter kampen mot Sandgren.

– Eg har framleis mange sigrar igjen til eg føler meg like komfortabel som på grusen, men det er fint å få to sigrar på rad. Eg føler meg meir og meir komfortabel, sa det norske tennisesset til arrangøren.

Heile fire topp-ti-spelarar deltek i ATP-250-turneringa på Mallorca. Mange brukar turneringa som oppkøyring til Wimbledon, som blir innleidd neste veke.

– Det er mange gode spelarar her. Vi er alle her for å gjere oss klare til Wimbledon, fastslo Ruud.

Braut tidleg

Nordmannen ser ut til å ha funne seg til rette på det spanske graset. Med si hittil beste plassering på verdsrankinga (14) og ein tennisbag full av sjølvtillit, var Ruud storfavoritt mot 68.-rangerte Sandgren.

Dei to duellantane følgde kvarandre svært tett og viste begge fram strålande serving i byrjinga av det første settet. Men det var nordmannen som kunne smile først. På stillinga 4–3 varta Snarøya-guten opp med strålande spel, og han tok initiativet i gamet etter ei lang ballveksling. Ruud beheldt forspranget og braut serven til amerikanarane.

Ruud gjorde vidare ingen feil i eigen serve og tok det første settet 6–3.

Amerikanaren med den harde serven måtte på ny gi tapt i eigen serve tidleg i det neste settet. Nordmannen hadde på si side ingen problem i eigne servegame og tok seg dermed enkelt vidare i turneringa med 6–4.

Oppgjeret på tysdag var det tredje mellom Ruud og Sandgren på ein snau månad. Dei to spelarar kjende derfor godt til styrkane og svakheitene kvarandres før møtet under den varme spanske sola.

Ny milepæl

Sigeren på tysdag var Casper Ruuds andre strake triumf i ein profesjonell graskamp. Han er dermed vidare til den første kvartfinalen i karrieren på det raske og krevjande underlaget.

Sigeren over Sandgren betyr òg at Ruud er i den sjuande strake ATP-kvartfinalen. Han har ikkje roke ut i 2. runde av ei turnering sidan tapte for Jiri Vesely i februar.

Kvartfinalen blir spelt torsdag. Då ventar ein av største utfordringane i karrieren så langt. Ruud møter nummer to på verdsrankinga, Daniil Medvedev, som slo ut franske Corentin Moutet med 6-4, 6–2.

