Raidars' Nassib står fram som første opne homofile spelar i NFL

Kunngjeringa gjorde 28-åringen i ein video publisert på Instagram.

– Eg vil berre bruke ein liten augneblink til å fortelje at eg er homofil, sa Nassib i videoen og understreka samtidig at han ikkje gjer det for å få merksemd, men at han meiner «representasjon og å vere synleg er viktig».

– Eg har tenkt på det ei stund, men no føler eg meg endeleg komfortabel med å fortelje det. Eg har eit godt liv og den beste familien, venner og jobben nokon kan be om, sa han vidare.

Det er ikkje mange spelarar i dei fem store proffligaene i Nord-Amerika (NFL, NBA, MLB, NHL og MLS) som har stått fram som opne homofile. I 2018 fortalde Collin Martin, midtbanespelar på MLS-laget Minnesota United, at han var homofil.

