Ny Messi-rekord då Argentina gjekk til kvartfinale i Copa America

Sigeren førte Argentina til topp i gruppe A med sju poeng føre Chile med fem poeng. Begge laga er dermed vidare til kvartfinalespel.

Dei fire beste laga frå kvar gruppe går vidare, og Paraguay (3 poeng), Uruguay (1) og Bolivia (0) skal gjere opp om dei to siste plassane.

Kampen var den 147. landslagskampen for lagkaptein Lionel Messi, like mange som den tidlegare lagkameraten Javier Mascherano. Messi jaktar den første store tittelen med landslaget og leidde eit lag som var påverka av fleire endringar i lagoppstillinga.

Endringane hindra samtidig ikkje Argentina i å starte friskt. Etter ti minutt fann Messi Ángel di Maria på høgresida, som spelte ballen vidare til Alejandro «Papu» Gómez. Han løfta ballen over målvakta til Paraguay og skåra det andre målet sitt på seks landskampar.

Argentina hadde fleire sjansar til å auke leiinga, men lykkast ikkje. På tampen av første omgang jubla argentinaren for mål etter at eit skot frå Gómez gjekk via Paraguays Junior Alonso, men det vart dømt offside.

Argentinas siste gruppekamp er mot Bolivia måndag, medan Paraguay møter Chile torsdag i turneringa som blir spelt i Brasil.

