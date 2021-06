Maalen ferdig som trenar i Ranheim

sport

Avgjerda om å avslutte samarbeidet med Maalen blir stadfesta på Ranheims nettsider.

Der heiter det at Maalen og klubbleiinga gjennom helga har vore i dialog. Den enda med at partane har bestemt seg for å skilje lag.

«Da vi innledet dialogen i helgen opplevde vi at klubben over tid har kjørt seg fast med tanke på sportslig utvikling og prestasjoner. Det kan være noe som skjer uten at en trener gjør en svakere jobb, men gjennom at det oppstår slitasje etter mange gode år sammen», skriv klubben.

«Vi har sterk tro på at et skifte vil kunne skape og utløse sportslig utvikling for både klubben og Svein som trener», heiter det vidare.

Ranheim har berre Stjørdals-Blink bak seg på tabellen etter seks serieomgangar i 1. divisjon. Fem poeng er fasiten så langt.

(©NPK)