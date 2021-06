LSK Kvinner sigra i målfest

sport

Haavi gav LSK Kvinner leiinga etter tolv minutts spel, men rett etterpå utlikna Marie-Yasmine D'Anjou for Klepp. Klepp-spelaren har skåra tre seriemål denne sesongen. Haavi sørgde for at LSK Kvinner tok leiinga på nytt med skåringa si etter 23 minutt, og LSK Kvinners same spelar skåra frå ellevemeteren etter 39 minutts spel.

Etter 58 minutt auka LSK Kvinner ved Haavi, og innbytar Mimmi Matilda Löfwenius auka til 5–1 to minutt før slutt.

Ingeborg Lye Skretting (Klepp) og Mimmi Matilda Löfwenius (LSK Kvinner) fekk begge gult kort.

LSK Kvinner har tolv poeng og Klepp seks poeng etter runden på tysdag.

Kampen på Klepp stadion vart leidd av Ingvild Aarland.

Neste runde skal Klepp møte Vålerenga, og LSK Kvinner møter Rosenborg. (©NTB)

(©NPK)