Draumestart for Tjelmeland i Start-debuten

sport

Start stod med tre strake kampar utan siger og hadde nyleg sparka hovudtrenaren sin, Joey Hardarson. Inn portane i Kristiansand var tidlegare Ull/Kisa-trenar Sindre Tjelmeland kommen.

Han fekk ikkje god tid på seg til å gjere endringar før oppgjeret mot Grorud, men kampen byrja bra.

Etter 13 minutt skåra Martin Ramsland det tredje målet i sesongen. Grorud tok meir og meir over spelet og skapte nokre store sjansar utan å skåre. Etter kvilen banka den danske innbytaren Sebastian Buch inn 2-0 for sørlendingane.

Målrikt

Start avgjorde kampen ved kaptein Kristoffer Tønnessen med eit flott skot etter 70 minutt. Like etter var det Eirik Schulzes tur etter flott forarbeid av Ramsland. Grorud sette inn eit trøstemål ved Oscar Aga og fekk endeleg utteljing etter å ha skapt mange gode moglegheiter.

Dei antekne topplaga Ranheim og Aalesund, som begge har slite til no, vann kampane sine 4-2 og 5-1 over høvesvis Raufoss og Stjørdals-Blink.

Den sjuande runden i 1. divisjon inneheldt heile 30 mål fordelte på dei sju første kampane. HamKam er serieleiar før kampen mot Sogndal.

Drama i Jessheim

Fredrikstad såg ut til å få endå ein siger, men det nyopprykte laget fekk uventa problem etter å ha teke leiinga 1-0 over Ull/Kisa. Først fekk Ull/Kisas stoppar Morten Sundli raudt kort, men på to raske minutt sørgde Jessheim-klubben for to mål og tok leiinga.

Kampen hadde endå meir drama i seg mot slutten av den andre omgangen. Nicolay Solberg utlikna og gav håp om tre FFK-poeng, men i staden skåra Ole Sebastian Sundgot, som er nevøen til fungerande hovudtrenar i Kisa Arild Sundgot. 3-2-sigeren var Kisas tredje strake siger.

Bryne og KFUM spelte 1-1, medan det same resultatet kom i Grimstad mellom Jerv og Bryne. Åsane – Sandnes Ulf enda 2-2.

