Danske EM-fans kan sleppe karantene

Det stadfesta direktøren for det danske utanriksdepartementet, Erik Brøgger, under ein pressekonferanse tysdag.

For å unngå karantene etter innreisa til Nederland må turen gjennomførast innan tolv timar. Det er med andre ord snakk om ein lynvisitt.

– Ein kan godt reise for å sjå fotball, men ein skal planleggje turen nøye for å unngå å risikere å måtte sitje i karantene på eit hotellrom. Vi oppmodar alle til å sjå kampen heimanfrå, sa Brøgger.

Fordi Danmark blir sett på som eit høgrisikoland av nederlendarane, vil det vere ei rekkje krav for danskar dersom dei skal inn i landet.

For det første må dei kunne vise fram ein negativ PCR-test som er maksimalt 72 timar gammal. For det andre må ein gå i karantene i ti dagar, men med moglegheit for å teste seg ut etter den femte dagen.

For det tredje må ein ha med ein karanteneattest som viser kvar ein skal opphalde seg under isolasjonen.

Det er derimot eitt unntak, og det er dersom ein oppheld seg i Nederland i inntil tolv timar og gjennomfører ein hurtigtest innan kampen.

Åttedelsfinalen mot Wales blir spelt laurdag klokka 18.00 i den nederlandske hovudstaden.

