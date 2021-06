Vilde Bøe Risa ferdig i Sandviken etter tre kampar – på veg til ny klubb

sport

Bøe Risa takkar for seg etter berre tre kampar i Toppserien. Klubb og spelar har vorte samde om å avslutte kontrakten, opplyser Sandviken på nettsidene sine.

Midtbanespelaren var venta å gjere ein overgang til ein ny klubb i utlandet etter at kontrakten med svenske Kopparbergs/Göteborg (Häcken i dag) gjekk ut i desember i fjor. I staden skreiv Bøe Risa i april under for Sandviken på ein avtale ut 2021-sesongen.

Bøe Risa har tidlegare vore kopla til mellom anna Manchester United, men ein utanlandsovergang har late vente på seg. Det kjem truleg av koronasituasjonen.

Det er venta at 25-åringen offentleggjer den nye klubben sin i juli.

